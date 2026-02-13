メッツ４年目を迎えた千賀滉大投手（３３）の今季の目標はただ一つ「怪我をしないこと」と語った。１２日（日本時間１３日）のニューヨーク・ポスト紙が伝えた。千賀は過去２シーズンの大半を怪我に悩まされ、昨季終盤には３Ａ降格も味わった。千賀は通訳を通じ「ここ数年はフラストレーションがたまる日々。球団に何かを見せる前に、（怪我をせずに）シーズンを通して投げられる力があることを証明しないといけない。だからま