◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、初出場の１６歳・工藤璃星（りせ、ＴＯＫＩＯインカラミ）は８１・７５点の５位に入った。冬季五輪の日本女子では、２２年北京五輪ビッグエアを当時１７歳で銅の村瀬心椛（ここも）の最年少記録の更新を狙ったが、もう一歩届かなかった。工藤は「決めきれ