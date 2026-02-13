世界三大映画祭のひとつ、ベルリン国際映画祭が開幕しました。最高賞を競う部門に、四宮義俊監督のアニメ「花緑青が明ける日に」がノミネートされています。12日、ベルリン国際映画祭が開幕し、映画007シリーズでボンドガールなどを演じた女優のミシェル・ヨーさんらがレッドカーペットを歩きました。最高賞の金熊賞を競うコンペティション部門には、四宮義俊監督のアニメ「花緑青が明ける日に」がノミネートされています。「花緑