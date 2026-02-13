【スコッツデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ロッキーズに加入した菅野智之が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設で入団記者会見に臨み、「チームの力になりたい。去年よりもいい成績を出す自信はある」と意気込みを語った。背番号は１１に決まった。契約が決まったのは、わずか２日前の今月１０日だった。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン