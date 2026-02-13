コースマネジメントでは、どこに注目すれば良いのか。着眼点を福住プロと奥山プロが解説します！ フェアウェイの端に対して「平行」に立つとイヤなサイドを消せる 片側にＯＢや池があるなど、視覚的にプレッシャーのかかるティーショットは、基本的にはティーイングエリアの危険ゾーンから遠いサイドに立って、フェアウェイの端を「平行」に真っすぐ狙うのがオススメです。 こう立つこと