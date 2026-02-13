核開発問題をめぐるイランとの協議について、アメリカのトランプ大統領は「1か月以内」に合意が成立する可能性があるとの考えを示しました。アメリカトランプ大統領「（イランとの合意は）おそらく、1か月以内にそうなるだろう。それほど時間はかからずに決着するはずだ。彼らはすぐに合意するはずだ」トランプ大統領は12日、イランとの核開発問題をめぐる協議について、合意成立に期待感を示しました。一方で、「合意に達しなれ