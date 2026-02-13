九州の農業生産基盤は今後も縮小の一途をたどる。必要な食料を安定して供給するには、農地整備から担い手確保まで多様な手段で対処しなくてはならない。九州経済調査協会が「食・農の未来」と題した九州経済白書をまとめた。農業生産額で全国の2割を担う食料基地・九州の将来像を考える手掛かりになる。農家の高齢化などで耕地面積は40年余りで3割減り、農業経営体は20年前の半数以下になった。2050年の耕地面積は20年比で4