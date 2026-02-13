スキー場のリフト上で意識を失い心肺停止状態になった男性の救命に、従業員が連携して対応したとして、日田玖珠広域消防組合は、大分県九重町の「くじゅうスキー場」に感謝状を贈った。玖珠消防署などによると、スキー場で昨年12月28日午後、県内の男性（26）がリフト上で意識を失った。呼吸がなかったため、居合わせた女性看護師と駆け付けたスキー場のパトロール隊員が、胸骨圧迫を行い、自動体外式除細動器（AED）を使って