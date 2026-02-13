大分県が12日に発表した2026年度一般会計当初予算案は総額7300億5800万円で、前年度当初比3・9％の増加となり過去最大となった。物価高対策に力を入れ、関連経費は前年度当初比で約3倍となる87億4500万円を計上。市町村によるプレミアム商品券の発行支援（27億2100万円）、中小企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）総合支援（1億27万円）などで、佐藤樹一郎知事は「喫緊の課題であり、やれることをしっかり取り組みたい