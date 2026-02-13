2025年度の「学校給食フェア」（福岡県教育委員会、県学校給食栄養士会など主催）が15日午前10時〜午後3時、宗像市久原のメイトム宗像で開かれる。対象は中学生までの子と保護者、学校関係者。参加無料。学校給食への理解を深めようと毎年開催。試食もある学校給食紹介コーナーや先着400人に参加賞をプレゼントする食育・学校給食クイズラリー、豆つかみゲームが楽しめる食に関する体験活動コーナーなど。骨密度測定（中学生以上