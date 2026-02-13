海上自衛隊佐世保地方総監部は12日、酒を飲んで私有車を運転したとして、護衛艦あさひの3等海曹（24）を停職3カ月の懲戒処分にした。同乗していた同艦の3等海曹（24）も停職10日とした。総監部によると、2024年10月、福岡市内の飲食店で飲酒後に運転。駐車場で寝ていたところに警察官から職務質問を受け発覚した。運転した3曹は「飲酒後に運転してもいいという安易な考えがあった」と話しているという。