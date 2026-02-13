福岡市の障害福祉サービス事業所「工房まる」で創作活動をしている石井悠輝雄さん（45）の個展が、同市早良区田村6丁目の「まるのまど」で開かれている。21日まで。石井さんは専修学校で油絵、短大で日本画を学んだ。同市の天神地下街が10年前、開業40周年に合わせてパリの街並みのようなモニュメントを制作した際には原画を手がけた。個展は「想（おも）う今。」と題し、画材も作風も多様な約30点が並ぶ。16歳で統合失調