壱岐海上保安署は12日、転覆した漁船から乗組員3人を救助したとして、長崎県壱岐市郷ノ浦町の遊漁船船長吉井計（はかる）さん（58）と、東京都在住の大学4年、八代舜太郎さん（23）に感謝状を贈った。同署などによると、1月19日午後、辰ノ島（同市勝本町）で釣り中の八代さんを、吉井さんが遊漁船で迎えに行く途中、2キロほど先で黒煙が上がる漁船を目撃した。事故なら一人での救助は困難と判断した吉井さんが、八代さんを遊漁