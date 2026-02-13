北九州市が12日に発表した2026年度一般会計当初予算案は総額6476億8400万円と4年連続で増加し、過去最大となった。市の人口は24年から2年連続で転入者が転出者を上回る「社会増」となっており、市は「成長加速予算」と位置付け、街の勢いを加速させるため、教育や子育て、民間投資の促進などに重点を置いた。