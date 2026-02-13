被爆80年を節目に、教職員とともにこれからの平和教育を見つめ直すイベントがこのほど、長崎市平野町の長崎原爆資料館ホールであった。長崎大核兵器廃絶研究センター（RECNA）の中村桂子准教授が教職員ら約120人の前で講演し、「若者が、自分たちには現状を変える力があると自信を持つようになることが大事だ」と話した。1月15日にあったイベントでは、中村准教授が「10年先を見据えた課題と展望」をテーマに現在の平和教育に