旧日本兵が戦地で書いた文集を紹介する企画展「戦地で作ったガリ版戦記」が、兵士・庶民の戦争資料館（福岡県小竹町御徳）で開かれている。武富慈海館長は「生の声を聞き取って戦争の真実に触れてほしい」と来館を呼びかける。文集は8冊。いずれも武富さんの父親で初代館長の登巳男さん（故人）が編集した。1942〜44年、登巳男さんが所属していた旧陸軍航空隊の隊員が、戦死した仲間への思いや戦地での体験についてつづってい