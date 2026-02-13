佐賀県嬉野市は12日、嬉野温泉観光協会（北川健太会長）に運営を委託する市営嬉野温泉公衆浴場「シーボルトの湯」の50代女性職員が計196万2900円を着服していたと発表した。協会から諭旨退職の通告を受けて既に退職しており、着服金は全額返済したという。観光協会の調査によると、女性職員は2024年4月から25年12月にかけて、施設内にある券売機で不正な払い戻し手続きを繰り返し、利用料金を着服。別の職員が券売機の操作音に