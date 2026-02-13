佐賀県は12日、直近1週間（2〜8日）に県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は942人（前週比189人増）だったと発表した。1医療機関当たりの感染者数は39・25人。新型コロナウイルスの感染者数は25人（同8人増）。また県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は、前週と同数の5人だった。（竹中謙輔）