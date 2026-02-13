鹿島・太良地域の多良岳山麓などで栽培されたミカンを紹介する「樹上完熟みかんPOPUPイベント」が4日、佐賀県嬉野市嬉野町の老舗温泉旅館「和多屋別荘」で始まった。「一番おいしい状態」を見極めて収穫したミカン5品種を販売するほか、自分だけの一杯を作る「みかんジュース体験」なども楽しめる。多良岳の山麓は果樹園芸が盛んで「オレンジベルト」と呼ばれる。ミカンはスーパーなどで販売される場合、輸送などの時間が考