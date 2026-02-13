ロイヤルホールディングス（HD、福岡市）は商社大手の双日などと組み、新業態のすしレストランで初めて米国に進出した。国内の外食市場は人口減などで頭打ちとなっており、海外での事業拡大が成長戦略の鍵を握る。世界で人気が高まる日本食でまずは規模の大きい米国市場の開拓を目指す考えで、海外展開を加速させる試金石となる。