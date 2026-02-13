小学生年代のサッカー日本一を決める「JFA第49回全日本U−12（12歳以下）サッカー選手権大会」に出場したサガン鳥栖U−12の選手らが3日、佐賀県鳥栖市役所を訪れ、向門慶人市長に悲願の初優勝を報告した。昨年12月に鹿児島市であった大会には、都道府県代表と前回優勝チームの48チームが出場。決勝でソレッソ熊本をPK戦の末に退け、日本一に輝いた。14年連続16回目の出場を果たした鳥栖は、12グループに分かれて4チームが総当