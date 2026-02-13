地域に伝わる伝説などを掘り起こして向き合うことを目指す本年度の「『地域の伝承文化に学ぶ』コンテスト」（国学院大・高校生新聞社主催）で、朝倉高（福岡県朝倉市）の史学部が学校活動部門の優秀賞に輝いた。平安時代末期の武将、源為朝をまつる嘉麻市能里地区にある石のほこら「石祠（せきし）」をテーマに取り上げた。