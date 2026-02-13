J1福岡は15日、ホームでC大阪と対戦する。昨季リーグ戦は2戦2敗で計6失点。特に9月13日のホームでの対戦は昨季最多の4失点。センターバックのDF上島は「チームメートも意識していると思う。必ずリベンジしたい」と強調した。前線にタレントがそろうC大阪について、暫定的に指揮を執る塚原監督は「11人で守っているものを1人でぶち壊す選手がいる」と語る。新加入で1トップに入るFW桜川はフィジカルの強さが武器。上島は「ポス