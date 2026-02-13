ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の近藤、牧原大、周東、松本裕がチームの宮崎春季キャンプを打ち上げた。3月の大会本番に備え、14日から宮崎市内で始まる日本代表合宿に参加する。12日の練習で4人と握手した小久保監督は「『国を代表してやってきてください。応援しています』と伝えました」と話した。