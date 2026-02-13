新外国人投手の徐若熙がフォームの修正に取り組んだ。ブルペンで倉野投手チーフコーチと言葉を交わしながら、メディシンボールなどを使って体の使い方を反復練習した。11日のライブBP（実戦形式の打撃練習）では打者8人に4安打を許しており、マンツーマンで指導した倉野コーチは「楽しみな球質を持っているが、良かった時と比べてフォームのずれがある」と話した。