女優・白石麻衣（33）が12日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。人気芸人のゲーム実況しているYouTubeが更新されたら必ず見ることを明かした。この日は出演者たちが自身の休日の過ごし方をフリップに書いて紹介。白石は夜中1時から7時まで「睡眠」など、休日の時間割を伝えた。その中で午後9時から夜中0時までの3時間は「ゲーム、狩野英孝さんのYouTube、台本覚える、映画、アニメ」