野球の強豪校・日大三高の野球部員2人が書類送検されました。知人の少女にわいせつな動画などを送らせ、複数の生徒らに送信した疑いがもたれています。■17歳と16歳野球部員2人を書類送検甲子園で春夏を通じて3回優勝するなど、強豪校として知られる日本大学第三高校野球部。その日大三高の野球部員である17歳と16歳の男子生徒が、知人の少女にわいせつな行為の動画を送らせたなどとして、12日に書類送検されました。警視庁の任