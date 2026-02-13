◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日スノーボード女子ハーフパイプ決勝（2026年2月12日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、五輪初出場の清水さら（16＝TOKIOインカラミ）は4位で惜しくもメダルを獲得した。16歳92日の高校1年生で、メダルを獲得すれば、17歳100日で22年北京大会スノーボード女子ビッグエアで銅メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）の冬季五輪日本女子最