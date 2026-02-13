フィギュアスケート団体で表彰台の影響でスケート靴のエッジの刃がこぼれる事案が発生。アイスダンスでは対応がされていました。団体で2大会連続銀メダルを獲得した日本。表彰台に上がり笑顔で銀メダルを受け取るも、その後選手らが、エッジの刃こぼれを訴えました。日本スケート連盟の竹内強化本部長は、ISU(国際スケート連盟)に報告し、JOC(日本オリンピック委員会)を通じて組織委員会に抗議を行いました。竹内強化本部長による