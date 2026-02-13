NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝62.84（-1.79-2.77%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は反落。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が２０２６年の需要見通しを従来の前年比・日量９３万バレル増から同８５万バレル増へ下方修正したことが重し。今年、ＩＥＡは日量３７０万バレル規模の供給過剰が発生すると見通している。この見通しに基づくと、コロナが世界的に大流行した当時のように、石油