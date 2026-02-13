【経済指標】 【米国】 ＊米新規失業保険申請件数（2月7日週）22:30 結果22.7万人 予想22.3万人前回23.2万人（23.1万人から修正） ＊米中古住宅販売件数（年率）（1月）0:00 結果391万件 予想415万件前回427万件（435万件から修正） 【発言・ニュース】 ＊米３０年債入札結果 最高落札利回り4.750％（WI：4.771％） 応札倍率2.66倍（前回：2.42倍） ＊トランプ大統領 トラン