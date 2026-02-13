◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１２日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは２戦目で同８位のデンマークと対戦し、延長の末に７−１０で敗れ、開幕戦のスウェーデンに続く敗戦で、通算０勝２敗となった。次戦は日本時間１４日に、同１位のスイスと対戦する。お互いに初勝利がかかる２戦目。緊張からか、ともにミスを連発した。前半