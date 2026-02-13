◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート・ショートトラック（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）女子５００メートル準々決勝が行われ、２０歳の金井莉佳（日大）は敗退した。４３秒１７８で１組３着。３着の上位２人の通過を待ったが、わずかに準決勝進出には届かなかった。五輪初戦を終え「想像していた以上にスタートからハイスピードで、驚いてしまった。バランスを崩してしまう部分もあったが、自己ベストも出