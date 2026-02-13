天皇皇后両陛下の長女、敬宮愛子さまは昨年12月17日、埼玉県越谷市の埼玉鴨場に各国の駐日大使夫妻ら外交使節団を招き、日本古来の鴨猟体験の案内役を務め、鴨料理で温かくもてなされた。国際親善を目的とした鴨場接待は、皇族方が天皇陛下に代わって行うもので、埼玉鴨場と千葉県市川市の新浜鴨場で毎冬、11月月15日から2月15日までの間に8回程度行われている。昨年はほかに三笠宮家の寛仁さま（2012年死去）の長女、彬子さまが