日本人が極度に内向きになっている中で近年使われなくなった言葉に「海外雄飛」がある。「大きな志をいだいて海外に渡り、勇ましく活躍する」という意味で、憧れをともなうポジティブな語感があった。だが、いつの間にか耳にしなくなり、同時にそういう志向自体が日本人から失われたように思う。【写真】米デトロイト「低所得エリア」で感じたうらやましさ日本に無くて “高貧困率のラストベルト”にあった光景2025年は訪日