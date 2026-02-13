■ミラノ・コルティナオリンピック™カーリング女子 予選リーグデンマークー日本 （日本時間13日、コルティナ・カーリング競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？カーリング女子の予選リーグが行われ、世界ランク5位の女子日本代表は同8位のデンマークに延長戦の末、7ー10で破れ連敗。大会通算0勝2敗となった。日本、デンマーク両チーム