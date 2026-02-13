ディープでマニアックなオモシロ話を、ゲストから根掘り葉掘り聞いていくトークバラエティ「ザキ山小屋」。2月13日（金）は、『掃除をこよなく愛する御一行様』がご来館！ 登場したのは、「名誉トイレ診断士」の資格を持つお笑い芸人「どきどきキャンプ」の佐藤満春と、ハウスクリーニングの会社を経営するお笑い芸人「マッハスピード豪速球」のガン太。 ©ABCテレビ 登場早々、ザキヤマから「芸人