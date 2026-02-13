■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード女子ハーフパイプ決勝（日本時間13日、リビーニョ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙うスノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、奇跡の大逆転劇が起きた。韓国代表のチェ・ガオン（17、韓国）が、1回目のランで転倒し、会場は一時騒然に。しかし、最終3回目で90.25点を叩き出し、涙