◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日カーリング女子1次リーグ（2026年2月13日コルティナ・カーリング五輪競技場）女子1次リーグが開幕。日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は第2戦でデンマーク（同8位）と対戦。第8エンドに6−6と同点に追いつく接戦。7−7でエクストラエンドに突入し、7−10で敗れた。第1エンドにスチールに成功し、1点を先制。しかし、第2エンドに2点を失うと、第3エンド、第4エンドと連続スチ