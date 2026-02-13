『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が2月21日18時30分よりテレビ朝日系で地上波初放送されることが決定した。 参考：『のび太の絵世界物語』は“ドラえもん愛”あふれる傑作だよみがえった“藤子・F・不二雄感” 2月27日に最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が公開されることを記念して地上波初放送される2025年の大ヒット作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』。「映画ドラえもん45周年記念作品」と