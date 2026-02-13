ロサンゼルス・ドジャースは12日、マックス・マンシー選手との契約延長を発表しました。35歳のマンシー選手は、昨シーズン序盤こそ不振に苦しむも、100試合に出場し、打率.243、19本塁打、67打点を記録。ポストシーズンでは3本のホームランを放ち、ワールドシリーズ第7戦では、8回にブルージェイズとの点差を1点に縮めるライトスタンドへのソロホームランを放ちました。ポストシーズン通算16本塁打は球団記録と勝負強さを備えてい