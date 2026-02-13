◇NBA Gリーグ グランドラピッズ・ゴールド 135-131 ウィンディシティ・ブルズ(日本時間12日、ナウ・アリーナ)2WAY契約でブルズに所属する河村勇輝選手が日本時間12日、Gリーグのゴールド戦に先発出場。両チームトップの34得点16アシスト8リバウンドの活躍を見せました。今季2度目の先発出場となった河村選手は第1クオーターから躍動。攻撃の起点となると味方の3ポイントシュートやダンクシュートを演出するなど、5本のアシストを