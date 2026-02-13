「京都記念・Ｇ２」（１５日、京都）栗毛の個性派がターフに別れを告げる。２０年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞、セントライト記念を制したバビットが京都記念でラストランを迎える。金色のたてがみを揺らしながら軽快に逃げる姿で、多くのファンを魅了し続けた競走馬生活。浜田師は「自分の競馬をして、無事に帰ってきてくれたら」と願っている。デビュー当初はソエがつきまとったが、デビュー３戦目の未勝利戦を快勝すると、そこ