13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比720円安の5万6720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては919.84円安。出来高は1万3622枚だった。 TOPIX先物期近は3857ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIX現物終値比25.16ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56720-720 13622 日経22