豪州で騎手兼調教師として活躍している太田陽子さん（４７）が栗東トレセンを訪問している。１２日は池添厩舎や高橋一厩舎の調教に参加するなど精力的に活動。日本の環境に「びっくりを超えています。日本は世界的にも注目されていますし、本当に何もかもが素晴らしい」と声を弾ませた。愛知の鳴海高を卒業後、豪州へ渡って騎手免許を取得。現在はメルボルンがあるビクトリア州で活動しているが「行き詰まっている感じがした」