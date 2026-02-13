日本ハムの伊藤と北山が侍ジャパンの宮崎合宿参加のためキャンプを打ち上げた。伊藤は前回大会で「3、4キロ落ちた」という反省を生かし、人生最重量の90キロで合流。「かなり増量してきたので心配はない」と胸を張る。北山は「ケガもなく、今できることはできた。宮崎でも体のコンディションを把握しつつ、ピッチコムやピッチクロックの細かい確認をしたい」と大会開幕までのテーマを掲げた。