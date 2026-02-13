2026年2月11日、香港メディアの香港01は、北海道近海の千島海溝でマグニチュード（M）9級の超巨大地震が発生する可能性が高まっていると報じた。記事は、静岡県立大学や海洋研究開発機構（JAMSTEC）などの研究チームが2000〜25年の地震データを精密に分析した結果を紹介。北海道から東北近海の十勝沖において、海底のひずみが持続的かつ加速的に蓄積されており、地殻が危険なレベルまで張り詰めていることを伝えた。また、この海域