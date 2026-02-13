「新馬戦」（１４日、京都）土曜京都５Ｒ（ダート１８００メートル）でデビューするマスターストーン（牡３歳、父サトノダイヤモンド、栗東・前川）。重賞３勝馬ノットゥルノの半弟で５７０キロほどの大型馬だが、高野助手は「体を持て余していてバランスを取り切れていないけど、余裕を持って時計が出たし、ポテンシャルはあるのかなと思う」と手応えを口にする。馬名は色や等級の基準となるダイヤモンドが由来。「ダイヤの