ロッテは沖縄県糸満市で1軍の2次キャンプがスタートし、西崎運動公園野球場で歓迎セレモニーも実施される。DeNAは2軍が沖縄・嘉手納のキャンプ地で沖縄電力との練習試合を予定。ドラフト1位・小田、3位・宮下、5位・成瀬らルーキーが実戦でアピールできるか。巨人は宮崎から沖縄に移動。那覇空港では歓迎セレモニーが予定されている。1軍は9球団がキャンプ休日。侍ジャパンは宮崎への集合日で、14日から事前合宿をスタート