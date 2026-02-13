「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）昨年はクロワデュノールでダービーを制覇。斉藤崇史調教師（４３）＝栗東＝と北村友一騎手（３９）＝栗東・フリー＝のコンビが今年も頂点獲りを見据え、エリカ賞２着のベレシートで登竜門に参戦する。同馬の母は厩舎の先輩でもあり、北村友が主戦を務めたＧ１・４勝の名牝クロノジェネシス。そんな縁深き相棒とともにタイトルを手に入れ、クラシックロードのど真ん中を突き進む。母から